القبض على سارقي المحلات التجارية ويسترد كميات كبيرة من المسروقات في اللاذقية

بعد تعرض بعض المحال التجارية ليلاً ضمن أحياء مدينة اللاذقية للسرقة عن طريق الخلع والكسر ونتيجة البحث عن الفاعلين تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على السارقين وهم المدعوين (علاء الدين . ص) وشقيقه (فادي . ص) و(عامر . ر) وتم مصادرة الأدوات المستخدمة في السرقة وحجز سيارة نوعها (بيجو) عائدة لأحدهم تستخدم لنقل المسروقات، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من حوادث السرقة ليلاً بعد الخلع والكسر في عدة أحياء ضمن مدينة اللاذقية بالاشتراك مع أشخاص متوارين وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

تم استرداد جزء كبير من المسروقات وشملت ( مولدات كهرباء ـــ أسطوانات غاز ـــ شاشات ــ دراجات نـ.ارية ــ بطاريات مع شواحن ــ أجهزة لاب توب ــ أجهزة خليوية ــ عدة صناعية ــ أدوات كهربائية ومنزلية ــ أجهزة صوتية ــ معدات طبية وأدوية ــ بورات شواحن وأشياء أخرى متنوعة).

ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.