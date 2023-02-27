القبض على تاجر آثار مزيفة

ادعى أنه عثر على ( جرة ) مليئة بالرشاديات الذهبية في مدينة الرقة وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق يلقي القبض عليه ويضبط بحوزته ( 100 ) رشادية مزيفة

من خلال المتابعة من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بعد ورود معلومات بإقدام شخص على عرض رشاديات مدعياً أنه عثر على جرة مليئة بالذهب في محافظة الرقة التي يقيم بها على بعض الصاغة في مدينة صحنايا.

تم استدراجه إلى محافظة ريف دمشق بحجة شراء الرشاديات منه ، حيث تم نصب الكـ.مين اللازم له وإلقاء القبض عليه ليتبين أنه يدعى (جاسم . ا) وضبط بحوزته ( 100 ) رشادية حيث تبين بعد إجراء الخبرة الجنائية عليها أنها مزيفة نحاسية ومطلية بماء الذهب ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج وبيع الرشاديات المزيفة بالاشتراك مع عدة أشخاص متوارين في محافظة الرقة يقومون بتصنيع الرشاديات المزيفة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين أنهم عثروا على جرة ذهب في إحدى الأراضي الزراعية هناك.

التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.