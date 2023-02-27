مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بهجوم مسلح في مينيسوتا الأميركية

قتل شخصين وأصيب ثلاثة آخرون خلال مراسم جنازة في ولاية مينيسوتا الأمريكية. وكشفت إدارة شرطة سانت بول تفاصيل الحادث المروع الذي يعدّ الثاني من نوعه في مينيسوتا، موضحةً أن الأشخاص الخمسة تعرضوا لإطلاق النار في ساحة انتظار السّيارات خلال مشاجرة بعد مراسم تأبين في دار للجنازات.

وتوفي أحد الضحايا في مكان الحادث، في حين توفي آخر في المستشفى، بعد نقله إلى هناك على متن سيارة خاصة، وأصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل في حالة حرجة، وسيدتان بإصابات بسيطة.

ولم تتمكن السّلطات من اعتقال المشتبه فيه حتى صباح اليوم، كما لم يعلن عن أسماء الضحايا.

يُذكر أن ثلاثة مراهقين أصيبوا، أمس، بإطلاق نار خلال مراسم تأبين طالب قتل طعناً في مدرسة هاردينغ الثانوية.

من جهته، قال حاكم مينيسوتا، تيم فالز، عبر حسابه على "تويتر"، أن عنف السلاح في سانت بول غير مقبول.



وقبل أسبوعين، سقط 3 قتلى و5 جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغين في تغريدة: "لدينا 3 وفيات مؤكّدة. وإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى".