محافظة حلب تصدر تعميماً يتعلق بترميم المباني المتضررة من الزلزال

أصدر محافظ حلب حسين دياب تعميماً نُشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، حول ترميم المباني المتضررة جراء الزلزال، وتم توجيهه إلى مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية و مجالس المدن والبلدات والبلديات بالمحافظة.

ويقضي التعميم بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد بالحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة، على أن يتم التنفيذ بإشراف نقابة المهندسين.

وطلب “دياب” التقيد بعدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم لأي بناء دون الحصول على تقرير فني من قبل اللجان المعتمدة من قبل المحافظة أصولاً يبين حالة البناء الإنشائية وفقاً لمعايير محددة.

وأفاد “دياب” أن “المعايير المطلوبة هي الترميم دون تدعيم في حال كان البناء سليم إنشائياً، وكانت الأضرار لا تتعلق بالجملة الإنشائية، حيث يتم السماح بأعمال الترميم حسب الأصول”.

“والتدعيم البسيط في حال كون التقرير الفني الأولي يؤكد الحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية وعدم خروج المبنى عن الخدمة، في هذه الحالة لا تتم المباشرة بأعمال التدعيم دون تقديم دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والوحدة الإدارية”.

وأضاف “دياب”: “يتم تنفيذ الأعمال التدعيمية من قبل ورشات فنية متخصصة وبإشراف هندسي كون أي خطأ في تنفيذ هذه الأعمال يهدد سلامة البناء وقاطنيه”.

وأردف “دياب”: “يتم الاشراف على مطابقة تنفيذ الأعمال مع الدراسة التدعيمية من قبل فرع نقابة المهندسين بالتنسيق مع الوحدة الإدارية”.

يشار إلى أن حلب صنفت ضمن المناطق المنكوبة جراء الضرر الذي أصابها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 شباط الجاري وأسفر على خسائر بشرية كبيرة و سقوط عشرات المباني.

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