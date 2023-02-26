التربية تدرس تأجيل مواعيد امتحانات الشهادتين

ذكر مصدر مطلع في وزارة التربية، قوله، أن “الوزارة تدرس إمكانية تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، جراء تداعيات كارثة الزلزال، الذي تسبب في إيقاف الدوام المدرسي في المحافظات المنكوبة لفترة ليست بقليلة”.

وأوضح المصدر في وزارة التربية، أن “قرار التأجيل يحتاج لأخذ موافقة رئاسة مجلس الوزارء قبل إقراره”.

ولم يؤكّد وزير التربية الدكتور دارم طباع أو ينفي الخبر، واكتفى بقوله، إن “الوزارة تدرس كافة القضايا المتعلّقة بالتربية، واضعة نصب أعينها المصلحة العليا للطلاب، وما يؤمن امتحانات مريحة لهم”.

وقال “طباع”، أن “الوزارة بكامل كوادرها في حالة استنفار لمتابعة ودراسة كل القرارات بتأني وتروي، فلا يجوز اتخاذ قرارات سريعة عشوائية قبل اتضاح حجم الكارثة وأبعادها الزمانيّة والمكانيّة”.

وأضاف وزير التربية، أن “الوزارة تحضر برامج تعويض فاقد تعليمي متكاملة بعد استكمال بيانات الطلاب والمعلمين المتضررين، حيث بدأت مديريات التربية بتعويض الفاقد من خلال دروس إضافية، وتكثيف الجهود من خلال دورات لتعويض مناهج طلاب الشهادتين، وذلك لاستدارك ما فاتهم من دروس”.

وحول ما يتردد من وجود حذف في المنهاج، وخاصةً لطلاب الشهادتين، كشف وزير التربية، أنه “لا يوجد أي حذف في أي مقرر، لاسيما أن الوزارة لن تألو جهداً في تعويض ما فات الطلاب خلال العام الدراسي”.

يُشار إلى أن بعض مديريات التربية بالمحافظات بدأت بتعويض الفاقد التعليمي في أيام العطل الرسمية، كمديرية تربية القنيطرة، إضافةً إلى قبول الطلاب الوافدين من المحافظات المنكوبة دون قيود أو أوراق، تسهيلاً للإجراءات.

البعث