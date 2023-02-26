هدم 4 أبنية آيلة للسقوط في جبلة كمرحلة أولى

أفاد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل بأن مجلس المدينة وبالتعاون مع الشركة العامة للبناء والتعمير باشر في هدم الأبنية الآيلة للسقوط في المدينة.

وأوضح قناديل أنه وبناءً على تقارير اللجان الفنية المشكلة من المحافظة للكشف على الأبنية المتصدعة في المدينة سيتم هدم 4 أبنية آيلة للسقوط في المرحلة الأولى من قبل آليات الشركة العامة للبناء والتعمير، على أن يتم هدم باقي الأبنية الآيلة للسقوط تباعاً وفقاً للتقارير الصادرة عن لجان الكشف الفنية المشكلة من قبل المحافظة.

وأكد قناديل أن عملية الهدم تحتاج إلى إجراءات يجب اتباعها لهدم المباني المتضررة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة للجوار وممتلكات المواطنين فيها.

وكانت محافظة اللاذقية أقرت إجراءات لهدم المباني المتضررة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، بالإضافة إلى إجراء دراسة فنية للمباني ومحيطها وأخذ عينات من المباني المهدمة والآيلة للسقوط للتحقيق في أسباب الأضرار، ومنح مهلة لأصحاب الأبنية المتصدعة التي تحتاج إلى تدعيم مع تقديم تسهيلات لهم.

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