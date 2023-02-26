مئات آلاف المستوطنين يتظاهرون في إسرائيل

26-02-2023

مئات آلاف المستوطنين يتظاهرون في إسرائيل

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاج جديد ضد الإصلاح القضائي  قامت به حكومة الاحتلال، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن المتظاهرين تجمعوا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة مساء السبت، مشيرة إلى أن "المظاهرة الكبرى شهدت مئات الآلاف من المشاركين".

فيما قالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن أكثر من 100 ألف متظاهر تجمعوا في تل أبيب وحدها يوم السبت.

وبحسب ما ورد تم اعتقال ما لا يقل عن سبعة متظاهرين على طريق أيالون السريع يوم السبت.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...