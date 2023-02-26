مئات آلاف المستوطنين يتظاهرون في إسرائيل

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاج جديد ضد الإصلاح القضائي قامت به حكومة الاحتلال، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن المتظاهرين تجمعوا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة مساء السبت، مشيرة إلى أن "المظاهرة الكبرى شهدت مئات الآلاف من المشاركين".

فيما قالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن أكثر من 100 ألف متظاهر تجمعوا في تل أبيب وحدها يوم السبت.

وبحسب ما ورد تم اعتقال ما لا يقل عن سبعة متظاهرين على طريق أيالون السريع يوم السبت.