إنتلجنس أون لاين: وزير الخارجية السعودي سيزور سوريا قريباً

أكد موقع “إنتلجنس أون لاين” الفرنسي المختص بالشأن الاستخباراتي أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيزور سوريا قريباً للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب السورية، مؤكداً أن الرياض مؤخراً أبدت تبدلاً في موقفها إزاء دمشق.

واعتبرت المصادر التي نقل عنها الموقع أن المساعدات السعودية كشفت عن عملية “تطبيع سرية” بين السعودية وسوريا، حيث جرى تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، في مبادرة تمهّد الطريق لمزيد من الاتصالات الدبلوماسية المباشرة.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الزلزال الذي ضرب سوريا أتاح للسعودية فرصة للقيام بلفتة في الوقت المناسب تجاه الدولة السورية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ففي 14 شباط الجاري، هبطت طائرات سعودية طارئة من الرياض في مطار حلب، لتسليم مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وسبق أن نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أنباء عن احتمال زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق خلال الأيام المقبلة، بينما نفى فيما بعد مصدر دبلوماسي سوري وجود أحاديث في دمشق حالياً حول زيارة محتملة لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن في منتدى الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، أن هناك إجماعاً عربياً حول ضرورة إنهاء العزلة السورية، وفي هذا الصدد لفت موقع “ميدل إيست أي” البريطاني إلى أن “السعودية وضعت حداً للتردد في إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا”.



وكالات