الاستخبارات الأمريكية: الصين تستعد لتزويد روسيا بسلاح فتاك

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة "لديها أدلة" على اتجاه الصين نحو مد موسكو بسلاح فتاك، لاستخدامه في الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ عام.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن دخول الصين صراع أوكرانيا ودعمها روسيا "سيزيد من سفك الـد ماء وإطالة أمد الحرب".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد أن بكين تدرس تزويد روسيا بطائرات من دون طيار وذخيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.