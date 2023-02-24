زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر صباح اليوم الجمعة 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الجمعة، رصده لزلزال شعر به مواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

وقال المعهد، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن "الهزة الأرضية كانت علي بعد 27 كيلومتر شمال مدينة السويس".

وأضاف أن "الزلزال بلغت درجة قوته 4.1 ريختر وكان علي عمق 10كيلومتر".

وبحسب البيان "لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وكانت مصر تعرضت مؤخراً لهزات أرضية كان منها هزة بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 691 كيلو متر شمال رفح- الواقعة شرق العاصمة القاهرة- دون وقوع إصابات.