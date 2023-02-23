مشروع قرار أمريكي يطلب سحب القوات من سوريا

دعا النائب الجمهوري مات غايتس إلى إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا عبر مشروع قرار قدمه الثلاثاء إلى مجلس النواب الأمريكي، يلزم الرئيس جو بايدن بسحب القوات من هناك.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن غايتس العضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يفوّض الرئيس بايدن بسحب القوات المسلحة الأمريكية من سوريا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تبني القرار.

وحول القرار، قال غايتس لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: " منذ غزو أوكرانيا، يبدو أننا صرفنا انتباهنا عن تورط أمريكا في سوريا".

وأضاف: "الغرض من تشريعي هو إجبار أعضاء الكونغرس على التصويت بشكل رسمي فيما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب علينا مواصلة حرب أوباما في سوريا".

واعتبر غايتس أن الكونغرس لم يصرح مطلقاً بمشاركة القوات المسلحة الأمريكية في سوريا، وهو ما يخالف قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي تمّ تصميمه للحدّ من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك بوست إن النائب مات غايتس قدم مشروع القرار بعد تقرير صدر في 17 شباط الحالي عن القيادة المركزية الأمريكية، يؤكد إصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية خلال غارة بطائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا.

ووفق الصحيفة، قال غايتس في بيان يوم الأربعاء "الكونغرس لم يأذن أبداً باستخدام القوة العسكرية في سوريا، الولايات المتحدة حالياً ليست في حرب مع سوريا أو ضدها، فلماذا نقوم بعمليات عسكرية خطيرة هناك؟"

ونقلت الصحيفة عن النائب غايتس، أن على بايدن أن يشرح سبب وجود القوات إذا كان يريدها هناك، مضيفاُ أن "الرئيس بايدن ليس لديه فهم معرفي للصراع السوري".