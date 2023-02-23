زلزال بقوة 7.3 يضرب الصين وطاجكستان

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، وفقاً للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

كما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأنه تمّ تسجيل هزة بقوة 7.3 درجات في إقليم شينجيانغ قرب الحدود مع طاجيكستان، ولم ترد بعدُ أنباء عن وقوع أضرار.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على عمق أكثر من 20 كيلو متراً.

ويتواصل بذلك مسلسل الهزات الأرضية القوية التي تضرب عدداً من دول العالم منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم 6 شباط الجاري، وخلّف نحو 50 ألف قتيل، معظمهم في تركيا.

وبحسب آخر بيانات نشرها المركز الوطني للزلازل في سوريا، فإن البلاد سجّلت ٣٣ هزة منذ الساعة ٨ صباحاً وحتى ١٠.١١ مساءً يوم ٢٢ شباط ٢٠٢٣، وكانت جميع الهزات المسجلة ضعيفة.