مركز رصد الزلازل: انحسار البحر تسبب بالهزة صباحاً

سجل المركز الوطني للزلازل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت غرب بيروت بـ37 كم في البحر عند الساعة التاسعة صباحاً.

وفي هذا السياق أوضح مدير عام مركز رصد الزلازل د. رائد أحمد أن انحسار البحر انحساراً يومياً وبطيئاً تسبب بذلك وهذا أمر طبيعي، وطالما أن الهزات حتى هذه اللحظة 4 درجات فهي طبيعية ولا تشكل مشكلة، مضيفاً: “حالياً نأخذ البيانات وتتم مراقبة الوضع”.

وحول حدوث الهزة هذه المرة في البحر، قال د. أحمد: “بالعودة إلى دراسة 2020 نرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات الزلزالية وجبال طوروس وشرق الأناضول وغرب اللاذقية حتى منطقة بيروت؛ وهناك تغيرات زلزالية حصلت في الآونة الماضية وهذا شيء طبيعي ومتوقع”.

وفيما إذا كان حدوث الهزات سيتكرر في البحر، أكد د.أحمد أنه حتى لو عادت وحدثت بالبحر هو ليس أمراً خطيراً ولا يشكل أي مشكلة، مضيفاً: “وإذا كان هناك احتمال لحدوث تسونامي سيتم تنبيه الناس لأن هناك احتمالات تحدث قبل حدوث تسونامي منها الفالق عسير والقدر أكبر من 6.5 درجة ويحدث بعرض البحر وليس على الشاطئ مباشرة، وممكن في حال توفر هذه العوامل أن نعطي تحذيراً بحدوثه أو عدم حدوثه”.

وبحسب مدير المركز الوطني للزلازل، سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في الـ24 ساعة الماضية ولغاية الساعة 8 من صباح هذا اليوم 86 هزة أغلبها ارتدادية منها 67 هزة ضمن لواء إسكندرون، و7 ضمن مناطق متفرقة غرب اللاذقية وشمال غربي حلب وشمالي الرقة وشمال غربي حمص، مبيناً أن جميع هذه الهزات أقل من 4 درجات، ولا مجال للتكهنات، لكن الوضع مطمئن وفي حدود الهزات الضعيفة إلى متوسطة.

أثر