البدء بتجهيز 3 مراكز لإقامة وحدات سكنية للمتضررين في اللاذقية

باشرت الورشات الفنية المختصة بتجهيز المخططات لإنشاء البنى التحتية لبناء ثلاثة مراكز للوحدات السكنية التي تم الإقرار ببنائها لإيواء المتضررين من الزلزال في اللاذقية.

وقالت مستشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية ورئيسة لجان الإشراف في المجلس وعضو لجنة الإغاثة المهندسة فاطمة حجوز إن المراكز الثلاثة تقع في منطقتي دمسرخو والغراف باللاذقية والنقعة بجبلةـ مساحة كل مركز بين 16 إلى 20 ألف متر مربع وقد يرتفع عدد الوحدات السكنية المقرر بناؤها إلى أكثر من 50 وحدة حسب الحاجة.

وأضافت حجوز أنه سيتم تجهيز غرف ووحدات صحية في كل مركز وسيتم وضع كل الإمكانيات للانتهاء من العمل بأسرع ما يمكن.

وحول الوضع الفني للأبنية في المدينة، قالت بأنه تم الانتهاء من جرد حوالي 18 ألف بناء ومنزل وتم هدم 12 بناء وهناك 889 بناء متضرر تم إخلاء السكان منها، وكذلك تم القيام بهدم جزئي لبعضها، كما تبين أن هناك 2879 بناء بحاجة للتدعيم والإصلاح الجزئي والبعض منها أخلي من السكان، و10853 بناء بحاجة للصيانة ولكنها لا تشكل خطر على القاطنين فيها و3412 بناء سليم بشكل كامل.

وأضافت بأن لجان السلامة العامة التي تم تشكيلها في بداية الكارثة كان عملها يقتصر على تقدير حجم الضرر وهل البناء آمن للسكن أم لا، وحالياً تم تشكيل لجنة سلامة عليا من نقابة المهندسين والجامعة وهي من ستقرر بشكل نهائي إخلاء المواطنين من المنازل المتضررة أو إبقائهم فيها.

وختمت بأن محافظة اللاذقية تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتأمين سلامة المواطنين والكشف على منازلهم ولم يتم إهمال أي شكوى بهذا الخصوص وأن مسألة إيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم في منازل جديدة لن تطول.



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