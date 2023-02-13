بنك الدم: الزمر الدموية متوفرة وبكميات كافية

ما تزال فئة الشباب الجامعي في سوريا تأتي للتبرع بالدم لإنقاذ المتضررين من الزلزال الكارثي الذي وقع في ٦ شباط، حيث عبّر الطلاب عن اعتزازهم وفخرهم بهذا التبرع واعتبروه واجب إنساني فهم يقدمون دمائهم ليحيا أخواتهم وأهلهم.

وقال حيدر “طالب في كلية العلوم الصحية”: “إن التبرع بالـدم أقل واجب ممكن أن نقدمه لأهلنا في المحافظات المنكوبة”، ووجه رسالة لكل الأشخاص من دون استثناء القادرين على التبرع بالـدم أن يتبرعوا لمن هم بحاجة لأن نقطة الدم تحيي شخص وتدب فيه الحياة.

أما هديل طالبة في كلية الطب، قالت: “التبرع بالدم واجب إنساني وقبل كل ذلك فهو مفيد للجسم لأنه يجدد نشاط الدورة الدموية؛ كما أنه ينقذ حياة أشخاص قد تكون زمر دمائهم نادرة”.

من جانبه، مصدر في بنك الدم التابع لوزارة الدفاع، أكد توفر جميع الزمر الدموية وبكميات كافية في جميع بنوك الـدم، ولا سيما في المحافظات المتضررة من الزلزال.

وقال مصدر من داخل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية إن جميع الزمر الدموية توفرت وبكميات كافية في جميع بنوك الـدم في المحافظات، مبيناً أنه في حال الحاجة للتبرع ستقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك.

وكان وزير الصحة حسن الغباش أوضح أمس أن عدد ضحايا الزلزال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة بلغ 1414 وفاة و2349 إصابة.

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