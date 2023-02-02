02-02-2023
إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة
نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة مروجي المواد المخدiرة وإلقاء القبض على مرتكبيها تمكن قسم شرطة المزة الغربي من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة في محلة المزة وضمن أحياء مدينة دمشق.
بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتعاطي المواد المخدرة وترويجها عن طريق برنامج (الواتس آب) في التواصل بينهم وبين المروجين والمتعاطين.
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية السورية
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