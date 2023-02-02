مداهمات للسلطات الأوكرانية على خلفية قضايا فساد تتعلق بإمدادات الجيش

أعلن الأربعاء زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تطبيق تلغرام أن سلطات بلاده نفذت سلسلة من المداهمات والعمليات الأمنية التي استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلاد لا سيما في مجال إمدادات الجيش، وفقاً لفرانس برس.

وقال ديفيد أراخاميا إن العمليات التي نفذتها الشرطة استهدفت خصوصا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك، وشملت زيارات المحققين أيضا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

وتأتي هذه التحركات الأربعاء فيما سيستضيف زيلينسكي قمة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض أوكرانيا لضغوط أيضا من الداعمين العسكريين والماليين الرئيسيين في العواصم الأوروبية وواشنطن لإحراز تقدم بشأن الكسب غير المشروع لمواصلة تلقي شحنات الأسلحة.