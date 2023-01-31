من إعجاز اللهجة السورية

31-01-2023

من إعجاز اللهجة السورية

من إعجاز اللهجة السورية بالكلمات التي تتكون من مقطعين متشابهين :
 تش تش : ابتل بالماء
 فس فس: وشى ونقل الاخبار
 صح صح : استيقظ تماماً 
فت فت : قطّع إلى قطع صغيرة 
لق لق : ذهب في زيارات لا تناسب مستواه الاجتماعي
 نق نق : أكل بين الوجبات
 مز مز : استمتع بالطعام 
بح بح : زاد وأفاض
 جر جر : جرّ 
نه نه : أتعب كثيراً 
فل فل : غار وشعر بالغيظ
 كب كب : أوقع الطعام 
لم لم : رتّب
 شر شر : سال
 بع بع : صرخ 
بس بس : تمتم 
جع جع : صاح
 سب سب : شتم
 شم شم : تقصى الأخبار
 عس عس : طال مرضه
 رص رص : شدّ
 جه جه : بزغ الفجر - طلع الضوء
 جق جق : لاص في المياه
 حب حب: تعاطى المخد. رات
 حر حر : خاض في سيرة الناس
 خم خم : بحث بدأب او اطال النوم 
هر هر : أسقط أجزاء الطعام
 عن عن : أصدر أنيناً دليل المرض
 فص فص : اكل الموالح الغير مقشرة
 طف طف : فاض
 طن طن : روّج له وبالغ بمدحه
 طب طب : واسى في محنته وكتلها سق سق
 كن كن : صمت بسبب استيائه
 مط مط : ماطل
 تخ تخ: اهترأ او طال مكوثه في مكان ما
 لع لع : علا صوته
 بخ بخ: نثر رذاذاً 
بر بر : تمتم باستياء
 سخ سخ : ارتخى اعجابا 
شب شب : بدا أصغر من عمره 
بص بص : استرق النظر وتقال للنسونجي 

د.جوزيف زيتون

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