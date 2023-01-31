من إعجاز اللهجة السورية
من إعجاز اللهجة السورية بالكلمات التي تتكون من مقطعين متشابهين :
تش تش : ابتل بالماء
فس فس: وشى ونقل الاخبار
صح صح : استيقظ تماماً
فت فت : قطّع إلى قطع صغيرة
لق لق : ذهب في زيارات لا تناسب مستواه الاجتماعي
نق نق : أكل بين الوجبات
مز مز : استمتع بالطعام
بح بح : زاد وأفاض
جر جر : جرّ
نه نه : أتعب كثيراً
فل فل : غار وشعر بالغيظ
كب كب : أوقع الطعام
لم لم : رتّب
شر شر : سال
بع بع : صرخ
بس بس : تمتم
جع جع : صاح
سب سب : شتم
شم شم : تقصى الأخبار
عس عس : طال مرضه
رص رص : شدّ
جه جه : بزغ الفجر - طلع الضوء
جق جق : لاص في المياه
حب حب: تعاطى المخد. رات
حر حر : خاض في سيرة الناس
خم خم : بحث بدأب او اطال النوم
هر هر : أسقط أجزاء الطعام
عن عن : أصدر أنيناً دليل المرض
فص فص : اكل الموالح الغير مقشرة
طف طف : فاض
طن طن : روّج له وبالغ بمدحه
طب طب : واسى في محنته وكتلها سق سق
كن كن : صمت بسبب استيائه
مط مط : ماطل
تخ تخ: اهترأ او طال مكوثه في مكان ما
لع لع : علا صوته
بخ بخ: نثر رذاذاً
بر بر : تمتم باستياء
سخ سخ : ارتخى اعجابا
شب شب : بدا أصغر من عمره
بص بص : استرق النظر وتقال للنسونجي
د.جوزيف زيتون
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