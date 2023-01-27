مقتل قيادي في داعش بعملية إنزال أمريكية في الصومال

نفّذ الجيش الأمريكي عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعـش" بلال السوداني مع عشرة من رجاله، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنّ "هذه العملية العسـكرية التي تمّ التحضير لها على مدى أشهر عديدة لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأمريكية فيها أيّ خسائر في الأرواح".

وبحسب ما نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، فإنّ عملية الإنزال جرت في منطقة كهوف جبلية في شمال الصومال، وكان هدفها إلقاء القبض على السوداني، لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلّحين، مما أسفر عن مقـتل القيادي الكبير وعشرة من رفاقه.

ورفض المسؤولون التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية، كما رفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأمريكية العملية أو حتى عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.

من هو بلال السوداني؟

من خلال خبر العملية الأمريكية في الصومال، نشرت وسائل إعلام عربية موجزاً عن القيـ.ـادي المـ.ـستهدف "أبو بلال السوداني"، قائلة إنه من أبرز داعمي التنظيم المتطرف في جميع أنحاء أفريقيا وخارج القارة.

وذكرت أن "السوداني كان متورطًا في تمويل شبكة من المنتمين لتنظيم داعش في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أفغانستان".

ونوّهت إلى عقوبات كانت فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على السوداني عام 2012 لمساعدته إرهابيين أجانب على السفر إلى معسكر تدريب لحركة الشباب الإسلامية في الصومال، وتسهيل تمويلها.