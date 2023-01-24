محافظة دمشق مستعدة لتقديم كل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي

24-01-2023

محافظة دمشق مستعدة لتقديم كل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمي

أكد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أمس استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لعمل برنامج الأغذية العالمي ومشاريعه الإنسانية.

وبحث كريشاتي مع نائب المدير القطري للشؤون المالية والإدارية ببرنامج الأغذية العالمي في سورية ليلى أحدي سبل تعزيز التعاون المشترك، وواقع العمل الإغاثي والخدمات التي يقدمها، والمواضيع المتعلقة بأنشطته في دمشق، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

وأكد استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لعمل البرنامج ومشاريعه الإنسانية، وأهمية زيادة المساعدات للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مثمناً الجهود التي يقوم بها البرنامج عبر مشاريعه الإنسانية في سورية.

بدورها، أعربت أحدي عن استعداد البرنامج للمزيد من التعاون بين المحافظة والبرنامج، وتوسيع عمله وأنشطته وزيادة الشرائح التي يستهدفها.

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