خلال 10 أيام.. الأدوية المفقودة تعود إلى الصيدليات!

كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان عن توافر نحو 30 % من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات لصحف محلية توقع ديروان أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

ديروان أعلن أنه قبل رفع أسعار الأدويـة ورد عدد من الشكاوى على صيادلة باعوا أدوية بأسعار زائدة عن سعرها النظامي وتم تنظيم الضبوط حول هذا الموضوع ومعالجتها كما أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى النقابة لم تكن محقة بعد التدقيق بها، مشيراً إلى أن هناك تشدداً في الرقابة على الصيادلة لمنع بيع أي صنف دوائي بغير سعره النظامي.

وأشار إلى أنه ورد بعض الشكاوى عن صيدليات متعاقدة مع التأمين الصحي لم تصرف الوصفات الطبية، مشيراً إلى أن هناك بعض الصيدليات لم تكن متوافرة لديها كل الأدوية التي تضمنتها الوصفة الطبية وبالتالي فإنها لا يمكن أن تصرف كامل الوصفة الطبية.

وأكد أنه تم تعديل أسعار الوصفات الطبية التي تصرفها شركات التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الأدوية مباشرة، وبالتالي تم حل المشكلة من جهة التسعير لكن يبقى هناك أصناف من الأدويـة المقطوعة التي لا يمكن أن تتوافر لدى الصيدليات المتعاقدة مع شركات التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بموضوع الأدويـة المستوردة أكد ديروان أنه مازال هناك مشكلة وهذا الأمر ينطبق أيضاً على حليب الأطفال المستورد، موضحاً أن هناك فجوة في استيراد الأدوية بمعنى أنه لا انتظام في عملية الاستيراد ما بين كل دفعة وأخرى.

ورفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في #وزارة_الصحة الأسبوع الماضي أسعار الأدويـة وذلك بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في السوق.