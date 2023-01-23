سورية تترقب وصول 4 آلاف طن من الأرز وثلاثة آلاف طن قمح من ميناء شنغهاي

23-01-2023

سورية تترقب وصول 4 آلاف طن من الأرز وثلاثة آلاف طن قمح من ميناء شنغهاي

انطلقت من ميناء شنغهاي الصيني شاحنات تحمل أربعة آلاف طن من الأرز، وثلاثة آلاف طن من القمح، في طريقها إلى ميناء اللاذقية، قدّمتها بكين كمنحة للشعب السوري.

وأشار مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى أن كميات المواد التي تشملها المنحة ستبدأ بالوصول إلى الموانئ السورية تباعا مع بداية شهر شباط المقبل.
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يأتي ذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات والموافقات اللازمة لوصول الشحنات واستلامها وفق المواعيد المقررة، فيما اعتبر المصدر أن تطوير العلاقات مع بكين في جميع المجالات أسهم في استمرار توريدات الدعم.

الجدير ذكره أنه تم إرسال منحة صينية تتضمن 4000 طن من الأرز وصلت خلال العام الفائت إلى سوريا .

 

 

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