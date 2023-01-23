كشف أعضاء من جمعية الشحن المبرد أن “تكاليف الشحن من دمشق إلى بغداد ما زالت على حالها”.

عضو الجمعية “بشار عازار” أكد أن “هنالك مشاكل في المصاريف الجائرة على الحدود العراقية من تخليص بضائع يفوق أضعاف المنافذ العراقية الأخرى”.

وكمثال على قيمة تلك التكاليف، بيّن عازار أن “تكاليف تخليص ونقل شحنة خضار مبردة تتجاوز الـ2800 دولار في حدود القائم بمسافة 400 كم إلى بغداد، وذلك مقارنة مع النقطة الحدودية شمال العراق كمنفذ “زاخو” إلى بغداد يتجاوز 600 كم بكلفة تخليص ونقل 1300 دولار”.

وهذا يعني زيادة في التكلفة على المنتج السوري من الخضار تتجاوز الـ1500 دولار.

وبيّن أن هذا الحال ينطبق على باقي الأصناف، إذ تتجاوز التكلفة أحياناً الـ4000 دولار.

تشرين