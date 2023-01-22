رفع سعر الأدوية في سورية يهدّد بعدم قدرة مؤسسة التأمين على تلبية الخدمة للمواطن!!

أنهت العديد من الصيدليات عقدها المبرم مع بعض شركات التأمين، بعد قرار رفع سعر الأدوية، بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين.

وأكد مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، وفيما يخص قسط التأمين الصحي لموظفي الدولة، سيكون هناك دراسة عميقة وتفصيلية لضمان استمرارية عمل الهيئة بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أنه أمام هذا الارتفاع وثبات قسط التأمين "70 ألف ليرة"، سنوياً لا يمكن أن تتحمل الهيئة هذا التضخم الهائل سواء بالأدوية أم العمليات الجراحية أو الخدمات الطبية والمخابر.

وبيّن محمد لصحيفة الوطن، أن هناك مشروعاً مقترحاً لمنح كل المتقاعدين تأميناً صحياً والبالغ عددهم قرابة 800 ألف متقاعد، مضيفا أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر طلباً للتأمين، وبالتالي يحكم على العقد بالخسارة، ومع خسارة هذا العقد سيرتفع قسط التأمين السنوي لمبالغ خيالية، ففي عام 2021 كانت قيمته 90 ألف ليرة، لترتفع إلى 175 ألفاً عام 2022، وحالياً بالتجديد بداية شهر نيسان عام 2023 سيرتفع المبلغ بالتأكيد، وهذا الارتفاع مرتبط بارتفاع أسعار الأدوية والتكاليف الطبية بشكل عام.

وأكّد أن هذا الأمر سيزيد خسارة العقد وستكون المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بزيادة قسط التأمين السنوي، ما سيضعف قدرة المتقاعد على الاشتراك، ولن يشترك بالعقد إلا من يضمن أنه سيضمن كلفة خدمة طبية وكلفة أدوية مزمنة أكثر من قسط التأمين نفسه.

وكشف أنه تم رفع مشروع صك لتشميل جميع المتقاعدين في العقد التأميني والصك جاء بتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة رئاسة مجلس الوزراء، ونحن بانتظار قرار إصداره، مشيراً إلى أنه في حال لم يكن عقد تأمين المتقاعدين إلزامياً يشمل الجميع ويحقق تكافلاً بين الخطر الجيد والرديء أي بين الصحيح والعليل، لن ينخفض قسط التأمين، وسيزيد العبء على المتقاعد والخسارة على مؤسسة التأمين وسنصل إلى نقطة لن نستطيع تلبية خدمة التأمين الصحي.

وكانت وزارة الصحة رفعت الأسبوع الفائت أسعار الأدوية بنسبة تراوحت ما بين 50 إلى 100 بالمئة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث ارتفعت أسعار الكابسول والتابليت ارتفعت 65 بالمئة، أما الكريمات والمراهم فارتفعت أسعارها بنسبة 75 بالمئة في حين الشرابات والملعقات ارتفعت بنسبة 85 بالمئة، في حين ارتفعت الأدوية العقيمة مثل الأمبولات والسيالت وقطرات العين 100 بالمئة.

الوطن