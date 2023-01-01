المركزي يعلن استمراره باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة

أعلن مصرف سورية المركزي أنه مستمر باتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، في وقت تشهد فيه الليرة تراجعا منذ الشهر الماضي، قبل أن تتحسن قيمتها اليوم.



وقال “المركزي السوري” في بيان إنه “مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية”.

وأضاف في البيان أنه مستمر أيضا بمتابعة ومعالجة كل العمليات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف.



يذكر أن الليرة السورية شهدت انخفاضا حادا في قيمتها ووصلت إلى أعلى حاجز لها عند 7200 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع يوم أمس إلى 6900 ليرة للدولار، وواصلت اليوم تسجيل تحسن في قيمتها لتسجل 6625 ليرة أمام الدولار. وذلك حسب منصة “الليرة اليوم” التي تراقب أسعار الليرة في السوق الموازية.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي يحافظ على سعر ثابت للصرف منذ أشهر عند 3015 ليرة أمام الدولار.

المصدر: “سانا” + RT