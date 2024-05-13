ارتفاع سعر ليتر البنزين بنسبة 600% في سوريا خلال 8 أشهر

أعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق والرئيس الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش أن القطاعات الإنتاجية في سورية في وضع يرثى له وقسم كبير منها يعيش على التنفس الاصطناعي في ظل الرفع المستمر لأسعار حوامل الطاقة.

مضيفاً: مثلاً البنزين 90 ارتفع من شهر آب 2023 إلى شهر نيسان 2024 بنحو 600 بالمئة،

الكهرباء تضاعفت أسعارها وخصوصاً الكهرباء الصناعية والتجارية والزراعية، وكذلك المنزلية، وكل هذا يؤثر على تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، ونحن الآن ندور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي رفعت معدلات التضخم لدينا حتى وصلنا إلى ثالث دولة على مستوى العالم في معدلات التضخم، وأصبحت بذلك كل الأسعار لدينا وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.

ووصف عربش القطاع العام الاقتصادي بأنه شكل من أشكال الاحتكار، فعلى سبيل المثال السورية للتجارة ومؤسسة المخابز، مضيفاً: منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة، وأصبحت الحكومة منذ أكثر من 50 عاماً تتصدى لإنتاج الخبز وطوابير الأفران تتزايد، أما القطاع الخاص حين ينتج الخبز فلم يكن هناك هذا الازدحام، مضيفاً: ناهيك عما أصبح يشوب صناعته من فساد بألوان وأشكال متنوعة.

الوطن