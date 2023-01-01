امرأة تلقى حتفها على يد زوجها في النبك

لقت امرأة ثلاثينية حتفها على يد زوجها خنقاً، في منطقة النبك بريف دمشق.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق أخبر بوقوع جريمة قتل بحق امرأة في منطقة (النبك) بريف دمشق، حيث توجهت دوريات من البحث والأدلة في الفرع إلى المكان المذكور.

وشوهد في المكان جثة امرأة من مواليد 1992 مفارقة الحياة نتيجة خنقها بـ (شال)، وبالتحقيق تبين أن زوجها المدعو (أحمد . ر) هو القاتل وبالبحث عنه تبين أنه توارى والتجأ إلى إحدى القرى الحدودية بقصد المغادرة إلى خارج القطر.

وتابعت الداخلية: على الفور تم إرسال دوريات وإلقاء القبض عليه قبل هروبه خارج القطر ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوجته بخنقها بوساطة (شال) وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

وأكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية