معاني أسماء الشهور الميلادية

يُعد التقويم الميلادي، التاريخ الأشهر في معظم دول العالم، وتعود بداية إلى ميلاد السيد المسيح، وكان يتكون في الماضي من 10 أشهر فقط من مارس وإلى ديسمبر (304 أيام) بحسب التقويم الروماني القديم، ثم اعتبر الرومان أن الشتاء فترة لا تحتوي على شهور، فأضافوا شهري يناير وفبراير ليصبح 12 شهراً.

ويكون عدد أيام الشهور الزوجية 30 يوماً، أما الشهور الفردية فعدد أيامها 31 يوماً، أما فبراير فيأتي 28 يوماً في السنة البسيطة، ويأتي 29 يوماً في السنة الكبيسة، وفي إضافة شهري يناير وفبراير يصبح عدد أشهر السنة 12 شهراً، وعدد الأيام 365 يوماً، ويرجع أصل تسمية الشهور الميلادية إلى:

1.«يناير» هو باب الدخول إلى السنة، ويعني البوابات أو البداية في اللغة اللاتينية وعند الرومان القدماء.



2.«فبراير» ينسب هذا الشهر إلى كلمة «فيبرا» وهي تعني التطهير.

3.«مارس» هو اسم للحرب عند شعب اليونان القدماء.

4.«إبريل» هو بداية فصل الربيع، ويأتي هذا الاسم من كلمة «Avril» وهي كلمة رومانية تعني الربيع.

5.«مايو» هو اسم والدة عطارد وترمز إلى الخصوبة عند الرومان.

6.«يونيو» سمي نسبة إلى كلمة «jonious» التي تعني الشباب في اللغة الرومانية القديمة، حيث كانوا يحتفلون في هذا الوقت من العام بعيد الشباب.

7.«يوليو» تنسب تسمية هذا الشهر إلى الإمبراطور الروماني الشهير يوليوس قيصر.

8.«أغسطس» سمي هذا الشهر على اسم الإمبراطور الروماني أغسطس، ابن الإمبراطور يوليوس قيصر.

9.«سبتمبر» تعني كلمة «septa» الرقم سبعة عند الرومان، ولذلك تمت تسمية هذا الشهر بهذا الاسم في التقويم الروماني القديم.

10.«أكتوبر» هي كلمة «octa» وتعني الرقم ثمانية في ترتيب الشهور القديمة عند الرومان.

11. نوفمبر: يأتي من كلمة «nova»، وتعني الرقم تسعة في الترتيب عند الرومان.

12. ديسمبر: يشتق هذا الاسم من كلمة «deca» ويعني الرقم 10 عند الرومان.