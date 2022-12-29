فرنسا.. آلية حكومية لشراء خشب التدفئة!

في ظل موجة قاسية من برد الشتاء، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة، أعلنت أن بإمكان المواطنين الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالخشب، الحصول على وصولات لشراء الخشب.

وبحسب تقارير صحفية، صار بإمكان المواطنين الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالخشب، الحصول على وصولات لشراء الخشب بمبلغ يتراوح بين 50 و200 يورو اعتباراً من 27 كانون الأول، وذلك بحسب دخل المواطنين.

وأشارت التقارير، إلى أن هذا الإجراء اتخذته الحكومة لمساعدة الأسر الفرنسية، على مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الكهرباء.

ويمكن الحصول على الوصولات بعد تقديم فاتورة تؤكد شراء الخشب بمبلغ لا يقل عن 50 يورو، وسيتم بعد ذلك احتساب مبلغ المساعدة المدفوعة، وفقاً للدخل والحالة الاجتماعية للمستفيد من هذا الإجراء.

ووفقاً للسلطات الفرنسية، سيتمكن حوالي 70% من أصحاب المنازل التي تتم تدفئتها بالخشب من الحصول على هذه الوصولات.

وكانت #فرنسا، قررت تخصيص 230 مليون يورو، لمساعدة الأسر التي تستخدم الخشب في التدفئة، وذلك بعد ارتفاع سعره، مع زيادة الإقبال عليه لتفادي استخدام الغاز الأكثر تكلفة.

واعتباراً من نهاية الشهر الجاري ستبدأ فرنسا تقديم مساعدات تتراوح بين 50 و200 يورو لكل منزل يستخدم الخشب في التدفئة، بناء على دخل الأسرة.

ومن المقرر أن تطلق فرنسا موقعاً إلكترونياً من أجل تسجيل الأسر المستحقة لهذا الدعم، الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية.

وبحسب ما ذكره مسؤولون في الحكومة فإن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 2260 يورو لشخص واحد، أو ما يصل إلى 4750 يورو للزوجين، اللذين لديهما طفلان، سيتقاضون ما بين 50 إلى 200 يورو.

ويأتي هذ الدعم بعد ارتفاع أسعار الحطب وكريات الخشب في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة، وسط توتر بشأن المخزون منه، وذلك مع إقبال مزيد من الأسر على هذه الأخشاب استعدادا لفصل الشتاء.

وتشهد أوروبا ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز على خلفية الحرب الأوكرانية، بعد وقف موسكو للإمدادات رداً على العقوبات.