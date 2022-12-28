٧١٠ مليارات متر مكعب من الغاز.. اكتشاف تركي ضخم في البحر الأسود!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن «الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حالياً إلى 710 مليارات متر مكعب، بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق».

وأضاف أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، إضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل «صقاريا» إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقاً.

وقال: إنه «نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب»، مضيفاً أن تركيا نقبت في 13 بئراً في حقل صقاريا.

وأضاف، مع كشفنا الجديد في شايجوما-1 ارتفعت احتياطاتنا في البحر الأسود، بمقدار 170 مليار متر مكعب إلى 710 مليارات متر مكعب.

وقال أردوغان في وقت سابق، إن تركيا على مسار بدء الإنتاج من حقل صقاريا في 2023، وذكر أن حقل شايجوما-1 المكتشف حديثاً سيتم ربطه بحقل صقاريا ومنه إلى شبكة الغاز في البلاد.

وتعتمد تركيا، التي لديها القليل من النفط والغاز، بشكل كبير على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران، إضافة لواردات غاز طبيعي مسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

وتنقب تركيا عن موارد هيدروكربونية في البحر المتوسط، لكن عملياتها هناك تجري في مياه محل نزاع، مما صعد التوتر مع اليونان وقبرص.

وبشكل منفصل، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة إقامة «مركز للغاز» في تركيا، بعد انفجارات ألحقت أضراراً بخطي نورد ستريم لأنابيب الغاز تحت بحر البلطيق وأوقفت مبيعات الغاز المباشرة لألمانيا.

من جانب أخر، تبلغ الاحتياجات التركية من النفط سنوياً قرابة 42 مليون طن، لا تنتج منها تركيا محلياً سوى 2.5 مليون طن، يتم استخراج معظمها من حقل في ولاية “باتمان”، في حين تحتاج السوق المحلية التركية إلى ما يقارب 50 مليار متر مكعب سنوياً.

ويصل الإنفاق السنوي التركي على استيراد النفط والغاز إلى 45 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي ينعكس سلباً على الميزان التجاري ويجعله خاسراً بمقدار يتراوح بين 3 و6 مليارات دولار سنوياً.