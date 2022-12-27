ألمانيا: معلومات جديدة حول الضابط المتهم بـ "التجسس" لصالح روسيا

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن معلومات جديدة حول الضابط الألماني، الذي اعتقل في وقت سابق بتهمة "التجسس" لصالح روسيا.

وقال تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية إن الضابط في الاستخبارات الخارجية الألمانية" كارستن.ل"، قدم معلومات سرية حول الوضع في أوكرانيا إلى روسيا.

وتفيد التحقيقات بأن المتهم، المعتقل منذ أسبوع، "تعرض للابتزاز من قبل روسيا"، وفق ما نقلته الصحيفة عن دوائر أمنية.

وبحسب التقرير، عمل "كارستن إل" كموظف كبير في قسم "الاستطلاع الفني" السري للغاية في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية.

ويُشتبه في أنه تمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاتصال التي حصلت عليها دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية في جميع أنحاء العالم.

ويشتبه أيضاً في أنه قدم المعلومات الواردة من أجهزة سرية صديقة، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى الروس، ما يعد بمثابة الكارثة لعلاقات جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مع أجهزة الدول الأخرى.

وكان الضابط الألماني مثلَ الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق في كارلسروه، والذي أمر باحتجاه على ذمة التحقيق، وتقول معلومات إن عقوبته قد تصل السجن مدى الحياة في حال إثبات التهم.

