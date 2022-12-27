بنك "سبيربنك" الروسي يغلق مكتبه في الإمارات بسبب العقوبات

أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي الشهير، أنه سيُضطر لإغلاق مكتبه في الإمارات مطلع العام 2023، نتيجة الضغوط التي تمليها العقوبات الغربية.

وقال ألكسندر فيدياخين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك: "لسوء الحظ، في سياق قيود العقـوبات، نواجه قيودا خطيرة على مكتبنا سبيرإنفست الشرق الأوسط بأبو ظبي".

وأضاف فيدياخين في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "تاس": "نحن للأسف مضطرون لإغلاقه في الربع الأول من عام 2023".

ورفض فيدياخين إعطاء توقعات للعام بأكمله، لكنه ذكر أن "سبيربنك" كان واثقاً من أنه سيحقق أرباحاً في كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح أن " سبيربنك" سيواصل خدمة العملاء في سوق الإمارات، وأن الاتصالات النشطة جارية مع المنظمين الصينيين بشأن فتح مكتب هناك.

وتابع قائلاً: "آمل أن نتمكن بحلول نهاية عام 2023 من فتح فرع في الصين، وعادة ما يستغرق ذلك من عام ونصف إلى عامين".

ورجّح فيدياخين أن تنمو محفظة إقراض الشركات الروسية ككل بنسبة بين 12 و14 في المئة عام 2023، بشرط أن يتماشى التضخم مع توقعات البنك المركزي بنسبة بين 5 و7 في المئة، وأن يكون السعر الرئيسي قريباً من المستويات الحالية.

ويعتبر "سبيربنك" أحد المصارف الروسية الكبرى العديدة التي تم حظرها من نظام المدفوعات الدولية "سويفت"، وتعرض بعض كبار المسؤولين التنفيذيين فيها للعقوبات شخصياً.

وتم إغلاق الذراع الأوروبية لـ "سبيربنك" ومقرها فيينا، بأمر من البنك المركزي الأوروبي في آذار/ مارس الماضي.

جرى ذلك بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي، من أن البنك الروسي يواجه الفشل بسبب تدفق الودائع.