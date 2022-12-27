كم بلغت المشاريع الاستثمارية في سوريا.. ؟!

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية “مدين دياب” أن عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر في أيار عام 2021 وصل إلى 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وفرت نحو 3000 فرصة عمل وهي مشاريع متنوعة صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

“دياب” أضاف أن «هيئة استطاعت رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات جذب مجموعة كبيرة من المشاريع، وقسم كبير منها يخدم عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون وخمسمائة واثنين وعشرين مليار ليرة سورية».

وختم حديثه بالقول «تم منح استثمار لمشروع إنتاج البسكويت والكيك والشوكولا في محافظة ريف دمشق. يهدف المشروع إلى إنتاج طيف واسع من منتجات البسكويت السادة والمغطس والمحشي والشوكولا والكريما بمعايير عالمية وبالاعتماد على أحدث التجهيزات وخطوط الإنتاج الإيطالية الرائدة في هذا المجال، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.6 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق 77 فرصة عمل جديدة».

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