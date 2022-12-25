قتلى وجرحى بين مسلحي “قسد” في اقتتال داخلي

قتل وأصيب عدد من مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” قسد، في اقتتال اندلع فيما بينهم، أمس الجمعة، في مدينة القامشلي.

وقالت مصادر محلّية قولها، إنّ “اقتتالاً بالأسلحة الفردية والرشاشة اندلع بين مجموعات مسلّحة تتبع لقسد في حي المحمقية بالقامشلي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين منهم”.



وأوضحت المصادر أنّ “الاقتتال امتد لاحقاً إلى حي الوسطى في المدينة، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد منهم إصابة متفاوتة”، مشيرة إلى أنّ “حالاً من الرعب انتشرت بين الأهالي جراء الاشتباكات العنيفة التي استمرت بضع ساعات”.

ومنذ شهرين، أُصيب 3 من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية”، نتيجة الاقتتال الداخلي بين فصيلين تابعين لها في مدينة الرقة.

هدوء حذر في المناطق الكردية

ويسود المناطق الكردية السورية هدوء حذر بعد مرور قرابة شهر على إطلاق تركيا عملية “المخلب السيف” الجوية، والتهديد بشن هجوم بري على مدن وبلدات الشريط الحدودي الخاضع لسيطرة القوات الكردية.

وأكّدت مصادر، في وقت سابق، أنّ قوّات الأسايش التي انسحبت من المناطق في خطوط التماس مع الجيش التركي والتي تعرضت لقصف متواصل في الأيام الماضية، بدأت العودة إلى مقارّها، بعد وصول تطمينات لـ”قسد” تفيد بتراجع الأتراك عن إطلاق العملية العسكرية البرية.

سانا- وكالات