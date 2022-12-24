احتجاجات شرق الفرات تحرّك الأمريكيين..

عُقد اجتماع بين ممثلين عن القوات الأمريكية وممثلين عن عشيرة البكارة برئاسة المدعو “حاجم البشير”، في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وبحسب مصادر خاصة، تم التوافق على محاكمة شقيق متزعم فصيل “مجلس دير الزور العسكري”، بجريمة اغتصاب وقتل سيدتين من عشيرة البكارة، إضافة إلى محاسبة قاتلي الشاب “صالح اللايذ”.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري خاص بمناطق انتشار عشيرة البكارة بريف دير الزور على أن يمنع دخول أي عنصر من فصيل “مجلس دير الزور العسكري”.

وتشير معلومات إلى توجه المدعو “حاجم البشير”، الذي نصّب نفسه شيخاً لقبيلة البكارة إلى مدينة الرقة لعقد اجتماع مع قيادات “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” لتنسيق العمل فيما بينهما لتشكيل المجلس العسكري الذي سيشمل كامل الريف الغربي لدير الزور إضافة لقرية “جديد بكارة”، في ريفها الشرقي.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها “أثر”، بأن الاجتماع سيناقش ممارسات قائد فصيل “مجلس دير الزور العسكري”، المدعو “أحمد الخبيل”، والملقب بـ “أبو خولة”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تمدد الاحتجاجات التي خرج فيها أبناء عشيرة البكارة إلى مناطق ريف الحسكة الجنوبي، على حين عزز “أبو خولة”، نقاط فصيله في محيط المقرات التابعة له تحسباً لأي هجمة من المحتجين الذين خرجوا مسلحين في اليوم الثاني للمظاهرات.

أثر

