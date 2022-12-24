بكلفة 4 مليارات.. منح إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 طن سنوياً، وبكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وتكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع يندرج ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

يشار إلى أن فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

الوطن