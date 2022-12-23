قبيلة البكارة تنتفض ضد ميليشيا قسد في دير الزور 

تستمر انتفاضة أبناء قبيلة البكارة في الريف الغربي لمحافظة دير الزور، وبشكل خاص في بلدتي الحصان ومحيميدة، ضد ما يسمى "المجلس العسكري" التابع لمليشيا "قسد".

وأظهرت صور الخميس قيام متظاهرين مسلحين من القبيلة بإحراق سيارتين تابعتين لـ "المجلس "، بالتزامن مع قطع الطرقات وإحراق مقرات لـ "قسد".

وبحسب مصادر في المحافظة، تمكّن أبناء القبيلة من السيطرة على بعض المقرات العسكرية في البلدة، كما طالب بيان مصور من مشايخ "البكارة" أبناء القبيلة الذين يعملون تحت راية "قسد" و"المجلس العسكري" بالانشقاق عنهما.

في المقابل، أكدت المصادر قيام الطيران الأمريكي بالتحليق في أجواء المنطقة، بهدف ترهيب السكان المحليين، في حين قام قائد "المجلس العـكري" التابع للميليشيا المدعو أحمد الخبيل والملقب بـ "أبو خولة" بإجبار الفعاليات في بلدة العزبة على الخروج في مسيرة مؤيدة ردّاً على انتفاضة أبناء القبيلة العربية.

وتأتي الأحداث في دير الزور على خلفية مقتـ.ـل فتاتين من قبيلة البكارة بعد خطفهن من قرية حوايج البومعصة على أيدي "أبو خولة "، إضافة إلى مقتل الشاب مهيدي اللايذ في كمين نفّذه قبل فترة القيادي في "قسد" المدعو "رشوان كوباني" في منطقة المعامل بديرالزور.