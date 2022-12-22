ناقلة نفط إيرانية جديدة نحو بانياس

تتجه ناقلة نفط إيرانية إلى سواحل بانياس، بعد دخولها صباح يوم الثلاثاء، إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكر ” Istihbarat1800_Deniz” المتخصص برصد حركة الملاحة البحرية عبر حسابه في “تويتر”، أن ناقلة نفط إيرانية تسمى ” DARAN”، عبرت قناة السويس وأصبحت ضمن مياه البحر المتوسط منذ ساعات.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة، التي تحاول الإبحار متخفية عن تتبع الرادارات، خلال 48 ساعة إلى الساحل السوري.

ووصلت منذ بداية الشهر الحالي ناقلتي نفط إلى السواحل السورية، الأولى في الثالث من الشهر الحالي محملة بـ700 ألف برميل كانت محتجزة في اليونان، والثانية وصلت بعد عدة أيام ومحملة بمليون برميل.

كما أفرغت ثلاث نواقل غاز حمولتها المقدرة بنحو 6500 طن غاز، حسب مصدر في مصفاة بانياس.

وتشهد سوريا أزمة محروقات وصلت في بعض الأحيان لفقدان مادتي البنزين والمازوت في الأسواق تماماً، وتوفرها بأسعارٍ مضاعفة بالسوق السوداء، ما انعكس على مختلف القطاعات، وأثّر سلباً على سير عمل المؤسسات الرسمية.