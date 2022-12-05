ما هو سبب ارتفاع الذهب في سوريا 15 ألف ليرة.. ؟!

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للصاغة “غسان جزماتي” أن «سعر غرام الذهب ارتفع بين الأسبوع الماضي واليوم بمقدار 15 ألف ليرة».

“جزماتي” بيّن أن «سعر اليوم حددته النشرة بمقدار 281 ألف ليرة في حين كان يوم السبت الفائت 266 ألف ليرة».

وأكد أن السبب الرئيسي للارتفاع هو سعر الأونصة في البورصات العالمية والتي ارتفعت بمقدار 50 دولاراً انطلاقاً من 1750 دولاراً الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1800 دولار اليوم ما أفرز عن ارتفاع سعر الغرام إلى جانب أسباب أخرى باتت معروفة للجميع.

