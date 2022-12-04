تعرض قاعدة عسكرية تركية في العراق لقصف صاروخي

تعرضت قاعدة زيلكان الواقعة في محافظة نينوى شمال العراق أمس السبت، لهجوم بالصواريخ، تبناه فصيل مسلح يُسمي نفسه "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن، محمد أمين، مدير ناحية زيلكان قوله، إن "القاعدة العسكرية التركية في منطقة زيلكان شمال الموصل تعرضت لقصف بأربعة صواريخ، مجهولة المصدر".

وأضاف أن "موقع سقوط الصواريخ لم يُحدد بعد؛ إذ إن الجهات المختصة لا تزال تفتش عن مكان سقوط الصواريخ".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين في القصف الصاروخي، كما رفضت قيادة عمليات نينوى التعليق على الهجوم.

إلى ذلك، قال بيان أصدره ما يسمى "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق"، عبر منصات تابعة له: "تتبنى مقاومتكم لواء أحرار العراق استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زيلكان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم أصابت عمق القاعدة"، على حدّ زعم الفصيل المسلح.

ولا يُعرف لهذا اللواء في العراق، قيادة أو جهة تتبناه، غير أنه نشط عبر استهداف القوات التركية المتمركزة شمال العراق، ويعلن بشكل متكرر عن قصف تلك القواعد.

وتجتاح تركيا منذ سنوات الشريط الحدودي مع العراق، حيث نشرت قوات عسكرية إضافية، واستهدفت عدة قرى حدودية بالقصف الجوي والمدفعي؛ ما تسبب بهجرة مئات السكان المحليين جراء تردي الأوضاع، وتوغل القوات التركية هناك.

وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق قرب حدودها، حيث تطارد منذ أكثر من 25 عامًا مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".