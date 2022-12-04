أول تعليق روسي على قرار تحديد سقف سعر نفطها ؟!

في أول تعليق لها على تحديد سقف الأسعار قالت روسيا ، السبت، أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها من النفط.

واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون آخرون في الكرملين ، إنهم لن يوّردوا الـنفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تيليجرام، ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة، وأكدّت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

وأضافت أن مثل هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى «زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام».

وتابعت: «نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر».

وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمواصلة استيراد الـنفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين، من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.