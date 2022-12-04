إيران تراجع قانون الحـجاب

تعمل السلطات الإيرانية على إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بارتداء الحجاب، وذلك بعد موجة احتجاجات اندلعت إثر حادثة "مهسا أميني" التي قيل أنها توفيت بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس.

وأفادت وسائل إعلام غربية أن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تجريان مراجعة للقوانين التي تجبر السيدات والفتيات على وضع الحجـاب وغطاء الرأس بطريقة معينة.

من جانبها، قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إن اللجنة الثقافية في البرلمان، وهي الهيئة المكلفة بمراجعة القوانين، اجتمعت الأسبوع الماضي، وستصدر نتائجها خلال أسبوعين على الأكثر.

ونقلت الوكالة عن النائب العام الإيراني، قوله إنه من المتوقع الحصول على نتائج سريعة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل أو يشير إلى كيفية تغيير القانون.

يشار إلى أن قوانين إلزامية الحجاب في إيران، تمّ تطبيقها منذ نيسان عام 1983، أي بعد انتصار الثورة الإسـلامية وإسقاط حكم الشاه.

وتشهد إيران اضطرابات منذ أكثر من شهرين، تخللها أعمال عنف في بعض المناطق، وذلك منذ حادثة وفاة "مهسا أميني".

في المقابل تتهم السلطات الإيرانية أطرافاً خارجية بتغذية الاحتجاجات عبر التحريض الإعلامي، وتصفها بـ "أعمال شغب".