انخفاض صادرات النفط السعودية لأمريكا إلى مستويات قياسية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صادرات الخام السعودية تراجعت في نوفمبر الماضي، حيث انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات وتراجعت التدفقات إلى الصين.

انخفض إجمالي الشحنات إلى حوالي 7.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ حزيران الماضي، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ"، ومقارنة ذلك مع 7.5 مليون برميل يوميا تم تسجيلها في تشرين الأول الماضي.

وتراجعت صادرات السعودية من الذهب الأسود الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة إلى مستوى 83 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت "بلومبرغ" في تتبع البيانات في أوائل عام 2017.