بايدن يحدد شرطا للتحدث مع بوتين

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وأضاف: "إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وكان بايدن قد سئل عن نية الرئيس الفرنسي التباحث في الأيام المقبلة مع الرئيس الروسي.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/ فبراير، تواصل بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن مع موسكو محذرين إياها من تداعيات هجوم مماثل.

ومذاك، لم يجر بايدن أي اتصال مباشر بروسيا رغم أن مسؤولين أمريكيين أبقوا "قنوات تواصل" مفتوحة مع موسكو.

من جهته، تشاور وزير الخارجية الأمريكي مرة واحدة على الأقل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف بايدن، الخميس: "هناك طريقة لوقف هذه الحرب، طريقة عقلانية.. أن ينسحب بوتين من أوكرانيا. لكن الأمر ليس على هذا النحو"، مشددا على أن "فكرة أن يتمكن بوتين من هزيمة أوكرانيا تتجاوز أي قدرة على الفهم".

وكرر بايدن وماكرون تعهدهما الاستمرار في دعم أوكرانيا، وأكد الرئيس الفرنسي أنه "لن يدفع أبدا الأوكرانيين إلى القبول بتسوية يرفضونها"؛ لأن ذلك لن يتيح بناء "سلام دائم".

وفي مقابلة صباح الخميس مع شبكة تلفزة أمريكية، أكد ماكرون نيته التحدث إلى الرئيس الروسي وخصوصا حول النووي المدني ومحطة زابوريجيا.

وقال ماكرون لشبكة ايه بي سي: "أريد أولا القيام بزيارة الدولة وإجراء مناقشة معمقة مع الرئيس بايدن وفريقينا معا"، لافتا إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي "في الأيام المقبلة".

وتساءل: "هل يمكن العودة إلى طاولة المباحثات والتفاوض حول أمر ما؟ أعتقد أن الأمر ممكن دائما".

وتعود آخر مباحثات رسمية بين ماكرون وبوتين إلى 11 أيلول/ سبتمبر.