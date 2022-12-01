اكتشاف حقلي غاز طبيعي غير تقليدي في السعودية

أعلنت السعودية عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الهفوف.

وكشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أن المسؤول عن الاكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وذكر وزير الطاقة أنه جرى اكتشاف الحقل "أوتاد"، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلًا من المكثفات.

وأشار الوزير إلى تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و165 برميلاً من المكثفات.

وأضاف عبد العزيز بن سلمان أنه تم أيضاً اكتشاف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي، على بعد 230 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظهران.

ولفت إلى أن ذلك جرى بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و362 برميلًا من المكثفات.

وأفاد وزير الطاقة السعودي أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي، مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

وتمثل الحقول الجديدة حجماً كبيراً من احتياطيات الغاز الطبيعي في المملكة، ما يجعلها قادرة على توفير مختلف موارد الطاقة وتنويع مصادر دخلها، وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".