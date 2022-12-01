انحدار غير مسبوق يضرب الاقتصاد الألماني!

أظهرت دراسة ألمانية حديثة، «أن القلق من “الانحدار الاقتصادي” وصل لمرحلة “غير مسبوقة” على الإطلاق لدى المواطن الألماني، بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم وأزمة الطاقة».

وذكرت دراسة لمعهد إجراء استطلاعات الرأي العام “ألينسباخ”، «أن ما يعرف في ألمانيا بـ “جيل الوسط”، وهم المواطنون الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و59 عاما، ينظرون بقلق غير مسبوق إلى الأشهر المقبلة».

وأوضحت، «أن 51 % من مواطني “جيل الوسط” لديهم مخاوف كبيرة من الأشهر المقبلة، فيما أعرب 27 % منهم عن “توجسهم” من الأوضاع الاقتصادية»، الأمر الذي وصفته رئيسة المعهد “ريناته كوشر”، بالقول «إن هذه الأرقام تعبر عن حالة قلق “غير مسبوقة”».

وأضافت “كوشر”، «أن المواطنين في ألمانيا كانوا في الأعوام القليلة الماضية، لاسيما في عام 2020 قلقين من أوضاعهم الاقتصادية بسبب تبعات “وباء كورونا”، ولكنهم لم يكونوا ولو بشكل تقريبي قلقين كما هي عليه الحال في الوقت الراهن».

وأظهرت الدراسة، «أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين يتوقعون في الأشهر الستة المقبلة تراجعاً في أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدة أن هذه النظرة لا تنطبق فقط على الأشهر المقبلة، فحسب بل أيضا على السنوات المقبلة».

كما أشارت إلى «أن 85 %من مواطني الدولة الأكبر، يضعون ارتفاع الأسعار في مقدمة همومهم فيما يقول 56 % إن ما يخيفهم هو المعاناة من مشاكل اقتصادية بسبب التضخم».

يذكر أن عدد ما يعرف بـ “جيل الوسط”، مسؤول عن إنتاج 80 بالمئة من الأموال التي يترتب عليها دفع الضرائب ما يعني أنهم يشكلون أكبر مصدر لضرائب الدولة.

يذكر أن التقديرات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، قد أشارت إلى حدوث تراجع طفيف في وتيرة التضخم في تشرين الثاني عند 10 %، بينما وصل معدل التضخم السنوي في تشرين الأول الماضي إلى 10.4 %.