توقف خدمات الاتصالات في سوريا !

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أمس الثلاثاء عن اتقطاع خدمات الاتصالات في عدد من المناطق بسبب نقص الوقود.

وفي بيان لها على "فيسبوك"، أوضحت الشركة قائلة: "تنوه السورية للاتصالات بأن صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز الهاتفية خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي أدى لخروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان: "تؤكد الشركة على استمرارية عملها لتأمين مادة الوقود لعودة هذه المراكز للخدمة وضمان عدالة التوزيع وفق الموارد المتوفرة".

وتعاني أغلب المناطق السورية من ارتفاع كبير في ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك قلب العاصمة دمشق التي باتت ساعات الوصل فيها ساعة واحدة مقابل 8 ساعات قطع.

وتبرر وزارة الكهرباء زيادة ساعات التقنين بانخفاض كميات التوليد، إضافة إلى انخفاض توريدات الغاز اليومية من حقول جبسة التي تسيطر عليها "قسد".

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أصدر بلاغاً أمس طلب فيه تخفيض مخصصات السيارات السياحية الحكومية من مادتي البنزين والمازوت بنسبة 40 بالمئة، ما عدا وسائط النقل الجماعي، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب البلاغ، فإن التخفيض يأتي في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط إلى البلاد.