17 ميدالية والمركز الخامس للمنتخب السوري في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

حصد منتخب سوريا للكاراتيه 17 ميدالية متنوعة، 5 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، محققاً المركز الخامس في مشاركته ببطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي اليوم الختامي أحرز المنتخب السوري 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، حيث فازت بالذهبيات كل من خلود علي بوزن فوق 68 كغ لفئة فوق 18 عاماً، وميس قره فلاح بوزن تحت 55 كغ لفئة تحت 21 عاماً، وذهبية أخرى للاعبة نفسها لفئة تحت 18 عاماً.

على حين فازت بالفضيات كل من وسام أبو محمود لوزن تحت 75 كغ بفئة تحت 21 عاماً، وفضية أخرى بنفس الوزن لفئة فوق 18 عاماً، وإلفت برمبو في “الكاتا” الفردي لفئة فوق 18 عاماً ونال المنتخب السوري للسيدات فضية القتال الجماعي.

وفازت بالبرونزيات كل من قيس غراوي برونزيتين بفئة تحت 21 عاماً لوزن تحت 67 كغ وبنفس الوزن لفئة فوق 18 عاماً ومجد سلكان لوزن فوق 84 كغ لفئة تحت 21 عاماً وأبو واكيم وديع لوزن تحت 55 كغ لفئة فوق 18 عاماً.

وأحرز المنتخب السوري في اليوم الأول للبطولة ذهبيتين فازت بهما كلا اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14عاماً وفضية حصدها اللاعب عبد الكريم الحلاوي بوزن تحت 63 كغ لفئة تحت 16 عاماً، على حين نال سمير القباني برونزية وزن تحت 68 كغ لفئة تحت 18 عاماً.

وشارك بالبطولة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سوريا.