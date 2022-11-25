مصر تقاضي رجل أعمال كبير بـ 192 حكماً

قررت جهات التحقيق المصىية قررت حب*س رجل الأعمال محمد عبد المحسن، الممثل القانوني ومدير شركة "الحديثة" للتشييد والاستثمار العقاري لاته*امه في 192 حكم.

وتم القبض على رجل الأعمال في منطقة التجمع الخامس، بسبب قضايا شيكات وتبديد صادرة من نيابات مدينة نصر بإجمالي 250 سنة سجن، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

كما ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق رجل الأعمال حاتم منير، صاحب شركة "ميديا جيت" بمنطقة التجمع الخامس والمطلوب للتنفيذ على في 13 حكم جزئي.

وتم اتهام منير بإصدار شيكات بدون رصيد، وتم ترحيله إلى جهات التحقيق في عين شمس، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأقامت مؤسسة " الأهرام" الصحفية في وقت سابق، ضد رجل الأعمال محمد عبد المحسن، الممثل القانوني لشركة "الحديثة" للتشييد والاستثمار العقاري، خمس جنح مباشرة.

واتُهم عبد المحسن بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح المؤسسة، بمبلغ إجمالي قدره 939670 جنيهاً.

وصدر في هذه القضايا جميعها أحكام غيابية بحبس المتهم لمدة خمس عشرة سنة، فضلاً عن التعويض المدني المؤقت.

وبدأت السلطات المصرية،مؤخراً، حملة بشأن ملاحقة رجال الأعمال الفاسدين، بعد تقارير فساد تحدثت عن ملايين الجنيهات من السرقات وعمليات الاحتيال.