مواعيد مباريات اليوم الخامس في مونديال قطر

تستكمل منافسات المجموعات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر لليوم الخامس، حيث سيكون عشاق المستديرة اليوم مع مواعيد لمتابعة أربع مباريات مميزة للغاية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة للمونديال.

الأولى

المباراة الأولى تجمع منتخبي سويسرا والكاميرون ضمن منافسات المجموعة السابعة، على استاد الجنوب في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

مشوار منتخب سويسرا في التصفيات كان شاقّاً جدّاً بسبب وقوعها بأقوى المجموعات التي ضمّتها مع إيطاليا بطلة أوروبا، ومنتخب إيرلندا، إضافة إلى بلغاريا.

ومع ذلك نجحت سويسرا باحتلال الصدارة بعد ثمانية مباريات فازت بخمسة وتعادلت ثلاث مرّات، ليكون الهجوم السويسري في الصدارة برصيد 15 هدفاً، وليتشارك الدفاع مع إيطاليا بتلقّيه لهدفين فقط، لكن تنتزع سويسرا الصدارة بفارق نقطتين عن المنتخب الإيطالي، وتسافر إلى قطر لتحلّ ضيفاً في المجموعة السابعة القويّة أيضاً.

أمّا مشوار الكاميرون، فلم يكن صعباً في بدايته مع تصدّره لمجموعته التي جمعته مع منتخبات كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي، فحصد 15 نقطة، من فوزه بخمسة مباريات وخسارة واحدة، وسجّل هجومه 15 هدفاً، وتلقّى دفاعه 3 أهداف كأفضل خط هجوم ودفاع، ثم يلاقي المنتخب الجزائري القوي في مبارتين خسر ذهابها على أرضه بنتيجة 1-0، وفاز في الجزائر بنتيجة 2-1، بعد مباراة دراماتيكيّة في أحداثها نقلته إلى مونديال قطر في الدقيقة الأخيرة ليحلّ ضيفاً على مجموعة النار.

الثانية

وفي المباراة الثانية يلتقي منتخبا أورغواي وكوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة مساء.

مشوار منتخب الأرغواي إلى تصفيات مونديال قطر كان سهلاً نوعاً ما، فقد حلّ ثالثاً خلف البرازيل والأرجنتين برصيد 28 نقطة، لينتقل إلى قطر ليلعب ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات: البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية، وهي مجموعة سهلة قياساً للتاريخ الذي يملكه الفريق، لكن هذه المرة يفتقد منتخب الأورغواي النجوم المميّزين أمثال دييغو فورلان هدّاف كأس العالم 2010 وكذلك النجم الرائع لويس سواريز.

أما المنتخب الكوري فكان مشواره طبيعيّاً قياساً بمستواه وتصنيفه العالمي، فقد حلّ ثانياً في المجموعة التي جمعته مع منتخبات: إيران، سوريا، العراق، الإمارات، ولبنان، حيث حصد 23 نقطة بعد فوزه بسبع مباريات، وتعادله في اثنتين، وخسارة وحيدة، وبذلك انتقل فريق “النمور الحمر” إلى قطر ليحلّ ضيفاً على المجموعة الثالثة مع منتخبات “البرتغال، الأرغواي، غانا”، وهي مجموعة متوازنة ومتقاربة بالمستوى بين أفرادها.

الثالثة

أما المباراة الثالثة فستجمع منتخبي البرتغال وغانا على استاد 974 في تمام الساعة السابعة مساء.

مشوار “برازيل أوروبا”، كان صعباً للغاية، فقد نالت البرتغال 20 نقطة بعد الفوز بخمس مباريات، وتعادلها باثنتين، مع خسارة وحيدة كانت كفيلة باحتلال البرتغال للمركز الثاني بعد صربيا.

وكذلك أخفق هجومها ودفاعها في التصفيات.

فقد سجّل الهجوم 17 هدفاً، وتلقّى الدفاع 06 أهداف، لتنتقل البرتغال للمنافسة على مقعد الملحق الأوروبي ولتلاقي أولاً تركيا وتهزمها ومن ثمّ تلعب مباراتها الفاصلة مع مقدونيا التي أقصت إيطاليا وتفوز عليها بنتيجة 2-0.

أما منتخب غانا فقد بدأ مشواره الكروي مع نيجيريا، وأنهى مشوار التصفيات الأخيرة أيضاً معها، عندما تعادل مع نيجيريا ذهاباً بدون أهداف وإيّاباً بهدف لمثله على أرض نيجيريا، ليكون بذلك قانوناً هو المنتخب المتأهّل لتسجيله هدفاً خارج أرضه في المباراة الفاصلة التي وصلها بعد تصدّره للمجموعة القوية جداً التي جمعته مع جنوب افريقيا، زيمبابوي، أثيوبيا.

خاض منتخب النجوم ست مباريات فاز بأربعة وتعادل بواحدة وخسر مباراة واحدة أيضاً، جامعاً 13 نقطة مسجّلاً 7 أهداف وتلقى 3 أهداف فقط، ليكون بذلك أقوى خطيّ هجوم ودفاع.

الرابعة

وآخر المباريات ستجمع منتخبي البرازيل وصربيا على استاد لوسيل في تمام الساعة العاشرة ليلاً.

البرازيل سحقت جميع الفرق “باستثناء الأرجنتين”، ذهاباً وإيّاباً مع أرقام مرعبة من حيث نسبة التسجيل ونسبة تلقّي الأهداف ونسبة السيطرة والاستحواذ على الكرة في جميع المباريات والتي لامست حدود الستين بالمئة مع أقوى خط هجوم بواقع أربعين هدف، وأقوى خط دفاع حيث لم يسجّل عليه سوى خمسة أهداف.

أما صربيا فقد تمكنت من بلوغ النهائيات عقب تصدرها المجموعة الأوروبية الأولى بأداء جميل لجيل مميز، استطاع التفوق على البرتغال في واحدة من أبرز المفاجآت الحاصلة في التصفيات.

خاض خلال التصفيات 8 مباريات، حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في اثنتين دون أن يتعرض لأي هزيمة، وظل في منافسة مباشرة مع نظيره البرتغالي، إلى غاية الجولة الختامية حيث كان التعادل يكفي “برازيل أوروبا” لضمان الصدارة، وهو ما كان حاصلًا إلى غاية الدقيقة 90، قبل أن يُحرز أليكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الثاني وينتصر “للنسور” على أرض ملعب “دراغاو” في مدينة بورتو.

جدول مباريات مونديال قطر، اليوم

المجموعة السابعة (G):

سويسرا x الكاميرون – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الثامنة (H):

الأوروغواي x كوريا الجنوبية – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

البرتغال x غانا – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة السابعة (G):

البرازيل x صربيا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

– قنوات “beIN SPORTS” القطرية

– قنوات الكأس القطرية

– قناة “Match TV” الروسية

– ZDF HD الألمانية

– الرياضية المغربية (TNT)

– Rai 1 الإيطالية

– ORF 1 Austria HD النمساوية

– TF1 HD Suisse السويسرية

– TF1 HD France الفرنسية

– ITV الإنجليزية

– CT Sport التشيكية.